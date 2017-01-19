«Торпедо» перед матчем с «Локомотивом» чествовало бронзового призёра МЧМ Уракова

Фото: ХК "Торпедо" Чествование Кирилла Уракова

Перед стартом хоккейного матча чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Локомотив» в Нижнем Новгороде состоялось чествование бронзового призёра Молодёжного чемпионата мира 2016 годаВ торжественной церемонии, помимо самого героя вечера, приняли участие министр спорта Нижегородской области Сергей Юрьевич Панов и генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо» Виктор Владимирович Харитонов. Они вручили Уракову памятные подарки и пожелали новых успехов в хоккейной карьере, а трибуны встретили происходящее овациями.Напомним, что молодёжная сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, в решающем матче за медали одолев соперников из Швеции – 2:1.