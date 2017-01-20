Ушёл из жизни судья Рафаэль Кадыров

В возрасте 47 лет после тяжёлой болезни скончался известный хоккейный арбитр Рафаэль Кадыров, сообщает сайт Объединенной федерации хоккея Башкирии. В конце прошлого года у него была диагностирована астроцитома третьей степени (опухоль головного мозга).
Кадыров работал на матчах КХЛ с момента создания лиги. 8 сентября 2016 года он стал вторым в истории отечественного хоккея судьёй, который достиг рубежа в 700 проведённых матчей в чемпионатах России в качестве главного арбитра. Кадыров также обслуживал игры двух взрослых, одного молодёжного и шести юниорских чемпионатов мира.