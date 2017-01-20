КХЛ 22 января на Матче звёзд почтит память Рафаэля Кадырова минутой молчания

В воскресенье, 22 января, в рамках Матча звёзд состоится минута молчания в память о скончавшемся известном арбитре«Континентальная хоккейная лига 22 января в рамках Матча звёзд почтит память ушедшего из жизни арбитра Рафаэля Кадырова минутой молчания», — говорится в заявлении пресс-службы лиги.Кадыров ушёл из жизни в возрасте 47 лет после тяжёлой болезни. В конце прошлого года у него была диагностирована опухоль головного мозга. Кадыров работал на матчах КХЛ с момента создания лиги. 8 сентября 2016 года он стал вторым в истории отечественного хоккея судьёй, который достиг рубежа в 700 проведённых матчей в чемпионатах России в качестве главного арбитра. Кадыров также обслуживал игры двух взрослых, одного молодёжного и шести юниорских чемпионатов мира.