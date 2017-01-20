Квартальнов: Стефана Да Коста выйдет на матч со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКАво время открытой тренировки рассказал о травмированных игроках и планах на предстоящую игру.«На сколько выбыл Андрей Светлаков, пока не известно. Мы дали ему неделю, а там посмотрим. Смотря как будет восстанавливаться.В следующей игре со «Спартаком» у нас не возникнет проблем в большинстве, так все готовы и на место ребят, которые уехали в Уфу, может выйти любой. Матч звёзд нас никак не отвлекает, наверно, только лучше будет. В следующем матче со «Спартаком» вы увидите Стефана Да Косту.У Семёна Кошелева травмирована рука, он выйдет после перерыва» — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Лебедева.