Хичкок: у Аллена что-то вроде психологической блокировки

Главный тренер «Сент-Луис Блюз»считает, что у вратаря Джейка Аллена есть психологическая проблема. В последних трёх матчах голкипер пропустил в общей сложности 10 из 36 бросков, и каждый раз его меняли по ходу игры. В матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:7) вратарь был заменён дважды.«Я не знаю, насколько сильно это сказывается на Аллене. Мы видели на тренировках все, что нужно было увидеть. Сейчас много чего происходит. Много всего в его голове. У Аллена что-то вроде психологической блокировки. Ему придётся это преодолеть. Сейчас он замкнут», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.