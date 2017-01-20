Корнеев: у меня не было Кубка Гагарина, и, конечно, мне хочется его выиграть

Защитник «Салавата Юлаева»высказался о подготовке к плей-офф.«Чем ближе плей-офф, тем больше к нему готовишься. В начале чемпионата всегда есть возможность пробовать что-то новое, ближе к плей-офф уже больше оттачиваешь определённые схемы и игровые задания. Сами ребята уже понимают, что права на ошибку становится гораздо меньше. Попасть в первую четвёрку конференции? Эта задача стояла с самого начала сезона. Это и преимущество своего поля, и психологически важный фактор.Если в плей-офф придётся играть с «Ак Барсом»? Я там провёл много лет, и это будет дополнительным стимулом. Но главный стимул в том, что тебе хочется выиграть. Любому игроку всегда хочется побеждать, тем более в плей-офф. У меня не было Кубка Гагарина, и, конечно, мне хочется его выиграть. Ты помнишь свои победы, они остаются с тобой на всю жизнь. Сейчас для меня это цель номер один. Сборная в моей жизни неизвестно, будет ещё или не будет, а шанс побороться за Кубок Гагарина есть, и надо стремиться его использовать», – цитирует игрока официальный сайт клуба.