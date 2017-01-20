Вайсфельд: Воробьёв может уехать в «Филадельфию», он сам решит, что ему делать

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева»прокомментировал ситуацию с игроками, у которых заканчиваются контракты.«Для меня нет головной боли, что у Михаила Воробьёва контракт до 2017 года. Мы рады, что Миша прогрессирует. Да, он может поехать в «Филадельфию», которой задрафтован. Другой клуб его не перехватит, потому что он в таком возрасте, что мы делаем предложение, оно фиксированное. И он не выходит на рынок. В «Филадельфию» он может уехать, это правильно. Но опять же, он сам решит, что ему делать. Если бы меня спросили, я бы сказал, что сперва надо здесь закрепиться в составе. У него есть агент, своя голова на плечах. Наверное, он сообразит.Заканчиваются контракты у Лепистё, Мертла, Гаврилова? Да, но никакие переговоры пока не ведутся. Тут пожар, надо как-то в плей-офф ещё попасть (). Будет время. Сейчас никакой спешки нет. Что касается недавнего матча с «Ак Барсом», то скажу так: все, кто не болеет за «Салават Юлаев», очень любят нас смотреть. Мы классно играем!» — передаёт слова Вайсфельда корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.