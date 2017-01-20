Алтыбармакян, Ковалёв, Цулыгин и Подлубошнов узнали свои команды на Матч звёзд

Игроки Молодёжной хоккейной лиги Кирилл Цулыгин, Антон Ковалёв, Андрей Алтыбармакян и Павел Подлубошнов, выбранные специальной комиссией после матча за Кубок вызова для участия в Матче звёзд КХЛ, были распределены по командам дивизионов.Дивизион Тарасова —(«Толпар»).Дивизион Боброва —(«Омские Ястребы»).Дивизион Чернышёва —(«СКА-Серебряные Львы»).Дивизион Харламова —(«Красная Армия»).Звёздный уик-энд пройдёт 21-22 января, в первый день состоится Мастер-шоу, а во второй — турнир с участием сборных команд дивизионов.