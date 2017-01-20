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Алтыбармакян, Ковалёв, Цулыгин и Подлубошнов узнали свои команды на Матч звёзд

20 января 2017, пятница. 19:19. Хоккей
Игроки Молодёжной хоккейной лиги Кирилл Цулыгин, Антон Ковалёв, Андрей Алтыбармакян и Павел Подлубошнов, выбранные специальной комиссией после матча за Кубок вызова для участия в Матче звёзд КХЛ, были распределены по командам дивизионов.

Дивизион Тарасова — Кирилл Цулыгин («Толпар»).
Дивизион Боброва — Антон Ковалёв («Омские Ястребы»).
Дивизион Чернышёва — Андрей Алтыбармакян («СКА-Серебряные Львы»).
Дивизион Харламова — Павел Подлубошнов («Красная Армия»).

Звёздный уик-энд пройдёт 21-22 января, в первый день состоится Мастер-шоу, а во второй — турнир с участием сборных команд дивизионов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МХК Красная Армия МХК Омские Ястребы МХК СКА-Серебряные Львы МХК Толпар Матч звёзд КХЛ
Новости. Хоккей
20 января 2017, пятница
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