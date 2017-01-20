Алтыбармакян, Ковалёв, Цулыгин и Подлубошнов узнали свои команды на Матч звёзд

Игроки Молодёжной хоккейной лиги Кирилл Цулыгин, Антон Ковалёв, Андрей Алтыбармакян и Павел Подлубошнов, выбранные специальной комиссией после матча за Кубок вызова для участия в Матче звёзд КХЛ, были распределены по командам дивизионов.
Дивизион Тарасова — Кирилл Цулыгин («Толпар»).
Дивизион Боброва — Антон Ковалёв («Омские Ястребы»).
Дивизион Чернышёва — Андрей Алтыбармакян («СКА-Серебряные Львы»).
Дивизион Харламова — Павел Подлубошнов («Красная Армия»).
Звёздный уик-энд пройдёт 21-22 января, в первый день состоится Мастер-шоу, а во второй — турнир с участием сборных команд дивизионов.
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