Капризов: из «Миннесоты» не звонят каждый день, общались только после МЧМ

Нападающий «Салавата Юлаева»рассказал о контактах с «Миннесота Уайлд», игреи знакомстве с«Из «Миннесоты», конечно, звонят, интересуются. Мне приятно, до чемпионата мира такого не было. Меня ничего не расслабляет, продолжаю так же работать. Ежедневных контактов с «Миннесотой» нет, но после молодёжного чемпионата мира звонили. У меня контракт с «Салаватом», ни о чём сейчас не задумываюсь. Я не знаю, какая ситуация была у Рубцова.Не могу сказать, помог бы Кареев «Салавату». Знаю, что он очень хороший вратарь, много работает и показывает сейчас классную игру.На Матче звёзд хотел бы пообщаться с Мозякиным, мы с ним уже знакомы. Представляю ли я себя на месте Зарипова? Нет, не представляю», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.