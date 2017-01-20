Мозякин: есть цель сыграть на Олимпиаде, как любой спортсмен, хочу выигрывать

Капитан магнитогорского «Металлурга»рассказал о целях сыграть на Олимпиаде, лучших партнёрах в своей карьере, а также отметил, что уровень команд в КХЛ не упал.«Магнитка» — последняя команда в моей карьере? Давайте пока не будем так забегать, у меня ещё есть год. Посмотрим, что будет дальше. Редко общаюсь с прессой, потому что иногда так устаёшь и не хочется видеть никого и ничего. Мотивация никуда не пропала, есть цель сыграть на Олимпиаде. Почему бы ей не быть? Я, как любой спортсмен, хочу всё время что-то выигрывать.Коварж — лучший центральный нападающий, с которым мне удалось поиграть? Я бы не хотел никого обижать. Не могу сказать, что он лучший. У меня было много сильных центральных, которых вы, может быть, не знаете. Пирнес из Финляндии, Лещёв. Тяжело кого-то выделить. Со всеми мне было играть комфортно. И с Андрюхой Разиным мы вместе много очков набирали. В данный момент мы хорошо сыгрались с Коваржем. Я ни с одним игроком не играл четыре года.Я бы не сказал, что уровень лиги упал. Всё то же самое. Бывают моменты, что-то идёт или нет. Тяжело что-то говорить. Я бы не сказал, что причина в слабых командах. Если посмотреть в турнирную таблицу, то до сих пор идёт борьба за плей-офф. Две-три команды сражаются за первую восьмёрку. Понятно, что есть команды, которые провалили начало, но это чемпионат такой», — передаёт слова Мозякина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.