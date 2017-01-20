Фазель: ждём от НХЛ ответа в феврале по участию игроков на Олимпиаде-2018

Президент Международной федерации хоккеясообщил, что решение НХЛ об участии в Олимпиаде 2018 года ожидается в феврале. Осенью НХЛ сообщила, что примет решение 15 января, но в новом году сдвинула срок.«Вопрос всё ещё обсуждается. Скорее всего, ответ будет в феврале. Идёт разговор с представителями НХЛ. Проходит работа. Повторюсь, ждём ответа в феврале.Нет ли у ИИХФ идеи назвать 100 лучших игроков всех времён, как сделали в НХЛ? Я с вами соглашусь, это очень интересно. Но ведь нам уже 109 лет. Мы рады за НХЛ и их возможности", — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.