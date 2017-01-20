Мозякин: не хватает такого игрока, как Радулов

Нападающий магнитогорского «Металлурга»сравнил финалы Кубка Гагарина—2014 и 2016, в которых он играл, а также сказал, что лиге не хватает такого игрока, как«Они оба были сложными. Со «Львом» у меня был первый выигрышный финал. Я уже знал горечь поражения, поэтому хотел выиграть. Я был доволен, что мы играли со «Львом». Команда играющая, для нас всё хорошо сложилось. ЦСКА – одна из моих родных команд, я не мог ей проиграть. Мне было вдвойне странно, что я играю против них. К тому же в ЦСКА играл Саша Радулов, которому я проиграл в 2011-м в Уфе. Он об этом тоже думал. Не хватает конкуренции с Радуловым? Просто не хватает такого игрока», — передаёт слова Мозякина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.