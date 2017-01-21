Армстронг: «Сент-Луис» верит в Аллена, но ему нужна полная перезагрузка

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз»сообщил, что вратартьне поехал с командой на матч в Виннипег, чтобы перезагрузиться. В последних трёх матчах голкипер пропустил в общей сложности 10 из 36 бросков, и каждый раз его меняли по ходу игры.«Я не хочу делать из мухи слона. Джейк не едет с командой на матч с „Виннипегом“. У него сейчас ничего не получается, ему нужна полная перезагрузка. Пусть он спокойно проведёт выходной, а после этого вернётся и будет готов играть. По мне, в этом нет ничего особенного, он проведёт время с семьёй, отвлечётся, тем более у него родился ребёнок. Он должен играть лучше, и я хочу, чтобы он набрался новых сил.Я не наивен, он сейчас переживает не лучшие времена. В любой команде случаются взлёты и падения, но мы верим в него. Я говорил с ним об этом, но в профессиональном спорте тебя оценивают по твоей игре, и перезагрузка — это то, что ему сейчас необходимо», — цитирует Армстронга STL Today.