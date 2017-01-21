Сарос: я всегда был меньше других вратарей и не могу позволить себе погрешности

Голкипер «Нэшвилл Предаторз»поделился мнением об особенностях игры, связанных с его невысоким для вратаря ростом (180 см).«Я всегда был меньше остальных, поэтому действительно надо быть очень точным, потому что я не могу позволить себе допускать погрешностей. Так что я пытаюсь всё делать очень точно. Никогда нельзя быть достаточно быстрым, так что продолжаю работать над этим.Следить за клюшкой соперника? Иногда я делаю и так, и так, но лучше всего концентрироваться на шайбе. Да, можно отследить движение крюка, но некоторые игроки настолько техничны, что они могут замаскировать момент расставания с шайбой. Так что лучше всего следить сразу за ней», — цитирует Сароса официальный сайт НХЛ.