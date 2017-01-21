Нил: когда впервые бросал по воротам Сароса, думал, что легко забью

Нападающий «Нэшвилл Предаторз»поделился мнением об игре голкипера команды«Когда я впервые бросал по воротам Сароса, то подумал, что легко смогу забить этому небольшому парню. Однако ему удалось удивить меня. Он постоянно делает классные сэйвы, причём играючи. Его тяжело заставить раскрыться. Юси всегда сохраняет стойку, двигается сдержанно, уверенно сокращает дистанцию. Я впечатлён его умением читать игру и сохранять спокойствие. Думаю, что ему пришлось это делать из-за габаритов», — приводит слова Нила официальный сайт НХЛ.