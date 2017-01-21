Дан. Квартальнов: «молодёжка» США — не монстры, но они играют как единое целое

Нападающий «Звезды» и молодёжной сборной России Данила Квартальнов поделился впечатлениями от участия в чемпионате мира, который проходил в Торонто и Монреале. Наша команда завоевала на турнире бронзу.
«Любая медаль – это хорошо, но, конечно, все ехали за золотыми медалями. На буллитах не повезло с американцами, сначала удача была на нашей стороне, но в последний момент она отвернулась. Очень тяжело переживал поражение. До сих пор обидно. Вроде вот чуть-чуть — и финал, а в итоге этого чуть-чуть и не хватило.
Не скажу, что сборная США — монстры. Знаю, у них есть программа, они с 14 лет играют одной командой. Они действуют более слаженно, можно сказать, одной головой думают, как единое целое, поэтому им проще играть вместе. Если Канада, США, Швеция выглядели больше как атакующие команды, мы играли больше от обороны. Скажем так, ждали ошибки соперника и терпели. Терпеливая мы команда.
Мне понравилось в Торонто, показалось, что там больше любят хоккей. В Монреале даже стадион не полностью заполнялся. Было очень много русских болельщиков, был приятно удивлён. На матче с США очень много было русских, даже лучше было слышно наших соотечественников», — цитирует Квартальнова пресс-служба «Звезды».