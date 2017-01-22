Пять игроков признаны звёздами дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Третьей звездой назван форвард «Эдмонтон Ойлерз», набравший четыре (2+2) очка в матче с «Калгари Флэймз» (7:3).Второй звездой стал форвард «Аризона Койотс», набравший четыре (1+3) очка в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3).Звание первой звезды разделили игроки «Миннесота Уайлд»:, забившие три гола за 119 секунд в третьем периоде матча с «Анахайм Дакс» (5:3).