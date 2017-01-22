Галуцен: в тренерской «Калгари» эмоции кипели

Главный тренер «Калгари Флэймз»прокомментировал поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (3:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Стыдно. Очень стыдно. Вся наша решительность куда-то исчезла. Я не разговариваю с командой сразу после игры, выигрываем мы или проигрываем. Это происходит на следующий день. Но в тренерской эмоции кипели. Это действительно стыдно. Я не знаю, что мы делали в моменте с третьим голом. У меня нет никакого объяснения тому, что делали наши защитники. Это был полный провал», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.