Шестёркин: Гимаев умеет мотивировать, сказал выкладываться на 100 %

Вратарь СКА и дивизиона Тарасоваподелился эмоциями от Матча звёзд КХЛ.«Здорово оказаться здесь и сыграть. У меня фамилия Шестёркин, видите, шесть шайб мне в итоге забили. Было бы здорово провести Матч звёзд в Санкт-Петербурге, там бы всё тоже организовали отлично. Я не думаю о том, чтобы и дальше попадать на такие шоу, для меня главное всё доказывать в клубе и приносить пользу. Гимаев сказал, что надо выкладываться на 100 %. Пригласить его в СКА? Это у главного тренера надо спросить. Мотивирующие вещи Гимаев говорить умеет», — передаёт слова Шестёркина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.