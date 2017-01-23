Виньо: лёд в Детройте был просто ужасен

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс»остался недоволен качеством льда на арене «Детройт Ред Уингз» после матча команд (1:0 ОТ).«Лёд сегодня был просто ужасен. Когда не получается сделать два точных паса подряд, нет никакой возможности продемонстрировать свои навыки, это касалось обеих команд. Сегодня игроки пересекали красную линию, и на этом всё заканчивалось. Так или иначе, победа есть победа. Игра была так себе, но мы рады увезти отсюда два очка», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.