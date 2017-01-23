А. Фёдоров: «Динамо» ждут очень непростые игры с «Трактором» и «Салаватом»

Нападающий московского «Динамо»поделился ожиданиями от ближайших матчей команды — с «Трактором» и «Салаватом Юлаевым».«Мы с ними уже встречались в этом сезоне — у «Трактора» выиграли в овертайме, а «Салават» победил нас в основное время. Это очень хорошие и опытные команды, которые чётко выполняют тренерскую установку и действуют дисциплинированно. Нас ждут очень непростые игры, и нам необходимо будет выкладываться по полной, чтобы добиться нужного результата. Мы будем очень стараться, чтобы порадовать наших болельщиков», — цитирует игрока официальный сайт клуба.