Шепелев: мотивировала ли «Спартак» встреча с фанатами — покажет игра

Олимпийский чемпион Сергей Шепелев поделился мнением о сегодняшнем матче между «Спартаком» и ЦСКА, а также отметил, что игроки красно-белых должны самостоятельно, без тренера разбирать свою игру.
«Я думаю, что, в каком бы состоянии ни был «Спартак», в матче будет упорная борьба, и красно-белые могут сегодня выиграть. Да, будет тяжело, они провели в последнее время много неудачных игр. Но, я считаю, что спартаковцы сегодня теми или иными способами должны постараться показать свою игру.
Мотивирует ли команду разговор с фанатами? Я думаю, что в команде играют профессионалы, которые сами, без тренера должны собираться и разбирать игру. А мотивировала ли команда встреча с фанатами — покажет игра», — передаёт слова Шепелева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
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