Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Годро: мне нравится игра «3 на 3» на Матче звёзд, много места и нужно думать

23 января 2017, понедельник. 17:33. Хоккей
Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро поделился ожиданиями от Матча звёзд Национальной хоккейной лиги.

«Очень рад, что смогу принять участие в мероприятиях этих выходных. Я уже два раза бывал на Матчах звёзд и получил огромное удовольствие. В прошлом году мы выиграли турнир „3 на 3“. Это очень увлекательное событие, и я рад, что меня пригласили и я смогу представлять „Флэймз“.

Мне понравилось играть в новом формате. Много места. Нужно думать, можно разыгрывать комбинации. К тому же при таком формате надо уметь обороняться. Такая игра доставляет огромное удовольствие», — цитирует Годро официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Калгари Флэймз Джонни Годро Матч звёзд НХЛ
Новости. Хоккей
23 января 2017, понедельник
19:16 Коваленко: профсоюз игроков КХЛ не может применить санкции к фанатам «Спартака»
18:48 «Витязь» и «Салават Юлаев» определились с составами на матч в Подольске
18:37 КХЛ: поведение болельщиков «Спартака» неприемлемо и порочит имидж лиги
18:37 Филоненко займёт место в воротах ЦСКА в дерби со «Спартаком»
18:20 Селянне: в лице Лайне НХЛ наконец обрела суперзвезду из Финляндии
17:49 Есмантович: встреча фанатов и хоккеистов «Спартака» — беспрецедентное событие
17:33 Годро: мне нравится игра «3 на 3» на Матче звёзд, много места и нужно думать
17:18 Морис: Лайне не будет играть завтра, тут дело даже не в травме
16:57 Кроуфорд: не думаю, что сейчас я на том же уровне, что и до операции
16:16 Илья Никулин проведёт свой 1000-й матч
16:12 Шери: всё для меня складывается даже лучше, чем я ожидал
16:02 Житник: премиальные в плей-офф НХЛ $ 5 тыс., в КХЛ платят по 200-300 тыс.
15:58 Арзамасцев: надеюсь, Матч звёзд нас перезагрузит
15:51 Мозякин: Михайлов просил скорее побить его рекорд, чтобы от него отстали
15:34 Лайне: мне надо хорошо поработать, чтобы снова покатить
15:24 Торторелла: когда «Коламбус» вымучил 1 очко в основное время, я был в шоке
15:23 Эксперт Sportsnet: меня злит, что в НХЛ осталось мало невысоких вратарей — 5%
14:56 Кагарлицкий: если пригласят на Матч звёзд НХЛ, неплохо выступим
14:30 Вячеслав Белов стал игроком «Шахтёра»
14:30 Шепелев: мотивировала ли «Спартак» встреча с фанатами — покажет игра
14:02 Козиолс: сначала белорусы отказали Латвии, но потом решили разделить риск от ЧМ
13:33 Гарнетт, Коледов, Зарипов и Балинскис – лучшие игроки 21-й недели
13:27 Ткачёв: такой формат Матча звёзд кажется мне более интересным
13:24 Вратарь Георгиев продлил контракт с ТПС
13:11 Дялога: Голышев упал, свернулся в клубок и стал кричать, чтобы я его не бил
12:59 ХК «Сочи» отправил нападающего Томилина в ВХЛ
12:57 А. Фёдоров: «Динамо» ждут очень непростые игры с «Трактором» и «Салаватом»
12:28 Голышев: в Уфе на МЗ мне понравилось больше, чем в прошлом году в Москве
12:23 Филатов: для нашей команды на МЗ довольно быстро всё закончилось
12:21 Овечкин: я нейтрален, когда говорят о вмешательстве России в ход выборов в США
12:19 Мюррей: игра Шери меня не удивляет
12:04 Будро: в НХЛ тяжело вести в счёте
12:00 Кожевников: «Спартак» разозлил болельщиков бездарной игрой, игроки позорят клуб
11:56 Лавиолетт: когда ты в хоккее давно, появляются какие-нибудь красивые цифры
11:53 «Детройт» – «Рейнджерс»: Ванек получил травму
11:42 Черри: не лучше ли сделать, чтобы дети играли маленькой шайбой?
11:40 Атюшов: весь сезон «Амур» бьётся, и болельщики это видят
11:33 Бержерон: нельзя просто говорить правильные вещи и ничего не делать
11:28 Макдэвид: на Матче звёзд будет интересно, играть 3 на 3 забавно
11:18 «Салават» отбыл на 4-матчевую выездную серию без Мертла и Гареева
11:13 Лундквист: знаю, что могу играть лучше
11:00 Как завершится дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи игрового дня КХЛ
10:57 «Питтсбург» – «Бостон»: команды завершили первый период досрочно
10:40 Защитник «Чикаго» Кэмпбелл набрал 500-е очко в НХЛ
10:12 Лундквист — 1-й вратарь в НХЛ, выигравший 20 матчей в каждом из 12 сезонов
Все новости RSS
Где, по вашему мнению, должен пройти Матч звёзд КХЛ в сезоне 2017/18?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+