Годро: мне нравится игра «3 на 3» на Матче звёзд, много места и нужно думать

Нападающий «Калгари Флэймз»поделился ожиданиями от Матча звёзд Национальной хоккейной лиги.«Очень рад, что смогу принять участие в мероприятиях этих выходных. Я уже два раза бывал на Матчах звёзд и получил огромное удовольствие. В прошлом году мы выиграли турнир „3 на 3“. Это очень увлекательное событие, и я рад, что меня пригласили и я смогу представлять „Флэймз“.Мне понравилось играть в новом формате. Много места. Нужно думать, можно разыгрывать комбинации. К тому же при таком формате надо уметь обороняться. Такая игра доставляет огромное удовольствие», — цитирует Годро официальный сайт НХЛ.