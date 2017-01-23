Аболс: «Лада» начала матч боязливо, а потом полетела отыгрываться

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение от новокузнецкого «Металлурга» со счётом 1:2 Б.
«Начали игру с определённой боязнью. Боялись проиграть матч. Пропустили гол и полетели отыгрываться. Голову потеряли. Хорошо, что Новокузнецк не забил после контратак, мы два в одного дважды упускали соперника в первом периоде. Во втором сравняли, хотя отличные моменты были и до перерыва. В конце матча мы вообще могли проиграть, когда у «Металлурга» было большинство. Дошло дело до буллитов, которые лучше исполнил Новокузнецк», — цитирует Аболса пресс-служба «Металлурга».