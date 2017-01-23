Рылов: думаю, счёт по игре, «Динамо» готовилось к этой встрече

Защитник московского «Динамо»после победы над «Трактором» со счётом 6:2 поделился своими впечатлениями.«Я бы не сказал, что всё легко сегодня получилось. Были провалы и ошибки, но мы их знаем и впредь больше не будем допускать. Думаю, счёт по игре, мы хорошо подготовились, хорошо реализовывали моменты. Тренировки принесли плоды при игре в большинстве. Мы над ним всегда работаем. Не понимаю, что за игра от обороны или атаки. Мы играем в сбалансированный хоккей. Все друг другу помогают», — передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.