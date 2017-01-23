Ярушкин: сами ломаем голову, почему игроки «Спартака» могут быть равнодушными

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака»прокомментировал поражение от московского ЦСКА (1:6).«К сожалению, не получилось дать бой при полных трибунах и такой поддержке, соперник был быстрее, сильнее, мастеровитее. Тяжёлая ситуация, пытаемся разговаривать с ребятами, пытаемся поддерживать. Равнодушными были не все, капитан Максим Потапов своим примером заводил команду. Сами удивляемся, как такое может быть, ломаем голову, почему игроки могут быть равнодушными», — передаёт слова Ярушкина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.