Хиетанен: «Динамо» эффективно сыграло большинство, а я рад своему дублю

Защитник московского «Динамо»прокомментировал победу над «Трактором» (6:2) и свой голевой дубль.«Мы очень здорово начали матч с «Трактором». Это было важно, начать именно так. Эффективно отыграли в большинстве, забросив три шайбы в первом периоде при игре «пять на четыре». Первый период был реально хорош! В итоге всё сделали грамотно, уверенно сыграли все 60 минут, заработали важные очки.Конечно, я рад дублю. Всегда хочется забить. Это хороший показатель для меня, но я более счастлив, что помог своей команде добыть три очка. Командные достижения более важны», — сказал Хиетанен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.