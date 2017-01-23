Апальков: мы слишком часто давали «Магнитке» шайбу, освободили много льда

Нападающий ярославского «Локомотива»после матча с магнитогорским «Металлургом» объяснил, в чём причина поражения его команды (1:4).«Тренер сказал, что мы чересчур уважительно отнеслись к сопернику? С этим сложно не согласиться – мы действительно слишком часто давали им шайбу, освободили много льда. У нас не получилась игра в атаке: мало бросали, создали меньше моментов, чем «Магнитка». Мы можем и должны играть лучше — владеть шайбой, нагнетать, заставлять ошибаться, зарабатывать удаления. Практически весь матч мы играли в равных составах, немного в меньшинстве и только в концовке получили возможность реализовать лишнего. Но на последних минутах это сделать куда тяжелее, чем, например, в первом периоде.Миша Пашнин сегодня проводил первую игру в роли капитана в КХЛ, и я могу сказать, что он полностью справился и с давлением, и с новыми функциями. Он здорово проявил себя и в раздевалке, и на скамейке, как настоящий лидер. Он хотел победить, заводил нас. Когда выходишь на лёд – всегда хочется побеждать, жаль, что сегодня не удалось», — передаёт слова Апалькова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.