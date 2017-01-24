Овечкин: Орлов – это русский Никлас Лидстрём!

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал победу своей команды в домашнем матче с «Каролиной Харрикейнз» (6:1) и отметил защитника, который оформил голевой дубль.«У Орлова великолепный бросок. Мы всегда ему твердим, чтобы он бросал почаще. По игре он очень похож на Никласа Лидстрёма, это русский Лидстрём! Для нас это была хорошая победа, мы играли уверенно, много бросали. Удалось забить шесть голов, мы снова сыграли результативно – это здорово, когда удаётся сыграть именно так. Конечно, когда забиваешь пять, то соперник, наверное, уже перестаёт играть в полную силу. Но это даёт нам больше свободы», — приводит слова Овечкина Monumental Network.