Орлов стал третьей звездой дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Третьей звездой назван защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, оформивший дубль во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (6:1).
Второй звездой признан голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, сыгравший на ноль в матче с «Калгари Флэймз» (4:0) при 26 сейвах.
Первой звездой стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло, сделавший свой первый в карьере покер в ворота «Колорадо Эвеланш» (5:2). Все 4 шайбы были заброшены в третьем периоде.