Орлов стал третьей звездой дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Третьей звездой назван защитник «Вашингтона», оформивший дубль во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (6:1).Второй звездой признан голкипер «Торонто Мэйпл Лифс», сыгравший на ноль в матче с «Калгари Флэймз» (4:0) при 26 сейвах.Первой звездой стал форвард «Сан-Хосе Шаркс», сделавший свой первый в карьере покер в ворота «Колорадо Эвеланш» (5:2). Все 4 шайбы были заброшены в третьем периоде.