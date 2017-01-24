ДеБур: покер Марло – исключительный подвиг

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер ДеБур поделился впечатлениями от покера Патрика Марло в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:2).«Превосходный игрок. Его бак всё ещё полон, в его ногах много энергии. Учитывая наш график и его возраст, это исключительный подвиг. Это было бы подвигом даже в 22 года, что уж говорить о 37 годах, да ещё в середине отрезка из 7 игр за 11 дней. Он отличный игрок, очень здорово участвовать во всём этом», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.