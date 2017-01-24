Бобров: речь идёт не о плей-офф, здесь для «Спартака» уже всё

Нападающий «Спартака»прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Удачу нужно заслужить. Да, у нас были моменты, например, много раз играли в большинстве, но забить ничего не удалось. За исключением эпизода, когда Глазачев размочил счёт. Армейцы просто успешнее реализовывали свои моменты.Нам нужно просто переломить эту ситуацию. Сейчас речь идёт не о плей-офф. Понятно, что здесь уже всё. Эта серия поражений действительно на нас давит, уже таким дамокловым мечом висит над всеми спартаковцами, и с каждой игрой ощущения всё хуже и хуже. Поэтому необходимо найти в себе силы, желание и эмоции, чтобы изменить ситуацию и хотя бы концовку регулярного чемпионата провести достойно», — цитирует игрока «Спорт-экспресс».