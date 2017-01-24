«Бостон» – «Детройт». Ванек не сыграет, Миллер вызван из АХЛ

Форвард «Детройт Ред Уингз» Томас Ванек не сыграет в ближайшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз». Об этом сообщил главный тренер Джефф Блашилл. Вместе с тем он не исключил, что австрийский хоккеист вернётся в строй к игре с «Торонто Мэйпл Лифс».Ранее стало известно, что на два матча выбыл также форвард Дилан Ларкин. Как сообщил журналист Michigan Live Ансар Хан, клуб вызвал из АХЛ форварда, куда тот был отправлен после прохождения драфта отказов.