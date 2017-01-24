«Виннипег» – «Анахайм»: Ватанен пропустил матч по решению тренеров

Защитник «Анахайм Дакс»не принял участия в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (3:2) по решению тренерского штаба команды. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.Его заменил Корбиниан Хольцер. В прошлом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:5) Ватанен заработал показатель полезности «-4». Всего 25-летний финский хоккеист сыграл в этом сезоне 46 матчей и набрал 17 (2+15) очков при показателе полезности «+1».