Минское «Динамо» выиграло в голосовании за самого яркого маскота Запада

Завершилось голосование по выбору самого яркого талисмана в Западной конференции КХЛ.
По итогам трёх дней голосования первое место занял маскот минского «Динамо» — Зубр. Второе место досталось бурому медведю из «Локомотива», третье — у талисмана «Северстали», рысёнка Севы.
30 января талисманы «Динамо» Мн, «Локомотива» и «Северстали» поборются за звание «самого яркого маскота КХЛ» вместе с победителями голосования в Восточной конференции, которое стартует 24 января в 16:00 мск.
Ознакомиться с полными результатами голосования в Западной конференции КХЛ можно здесь