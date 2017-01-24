Соботка и Хохряков отбыли с «Авангардом» на выезд

Хоккеисты «Авангарда» отправились на выездные матчи по маршруту Тольятти — Нижнекамск. Утром команда провела ледовую тренировку, в которой полноценное участие приняли Владимир Соботка и Пётр Хохряков, находившиеся в списке травмированных.
Вратари: Доминик Фурх, Олег Шилин, Денис Костин.
Защитники: Евгений Медведев, Егор Мартынов, Никита Никитин, Александр Осипов, Юнас Анелев, Виталий Меньшиков, Михаил Григорьев, Никита Лисов.
Нападающие: Владимир Соботка, Илья Зубов, Антон Бурдасов, Александр Пережогин, Максим Пестушко, Николай Лемтюгов, Михаил Юньков, Александр Кучерявенко, Петр Хохряков, Илья Михеев, Павел Махановский, Артур Лаута, Данил Файзуллин, Тигран Манукян.