Лукашенко: стыдно было смотреть на игру минского «Динамо» в матче с рижанами

Президент Беларусиво время рабочей встречи с председателем наблюдательного совета минского «Динамо» Игорем Шуневичем раскритиковал игру команды после поражения в матче с рижскими одноклубниками (1:3).«Так, как высебя вели на площадке, играя с „Динамо“ Рига, — это ни в одни ворота не лезет. Если бы спортсмены в „Динамо“ Рига получали такие зарплаты, как наши, у них на порядок был бы выше клуб. А вы как будто не собираетесь в плей-офф играть. Не забывайте, что 15 тыс. сидит на стадионе и миллионы вас смотрят, в том числе и я. Стыдно было смотреть. Команда играет неровно, вы проигрываете тогда, когда нельзя проигрывать. То, что вы сейчас потеряете, потом кровью надо добывать, чтобы выйти в плей-офф и там достойно выступить. Вы же не для меня играете, а для людей, для народа», — цитирует Лукашенко «БелТА».