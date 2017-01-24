Шуневич: минское «Динамо» сделает всё, что выйти в плей-офф и дать там бой

Председатель наблюдательного совета минского «Динамо»заявил, что команда сделает всё, чтобы дать достойный бой в предстоящих играх КХЛ.«Думаю, и даже уверен, что команда сделает всё, что от неё зависит. И игроки, и тренерский штаб команды „Динамо“ сделают всё для того, чтобы выйти в плей-офф, и не просто выйти, но ещё и дать достойный бой в этом высшем дивизионе чемпионата.Надо собраться, учесть ошибки прошлых игр, в том числе и обидные промахи, просчёты, не всегда, кстати говоря, напрямую зависящие от наших хоккеистов. Игра с рижским „Динамо“ наглядно продемонстрировала сложности в связи с перелётом из Китая. Это тоже надо понимать, такой дальний перелёт был впервые. Но я не оправдываю ни себя, ни команду. Могу только сказать, что мы сделаем всё возможное и зависящее от нас, чтобы оправдать надежды наших болельщиков», — цитирует Шуневича «БелТА».