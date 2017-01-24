Шляхтин: «Лада» продолжит выступать в КХЛ в следующем сезоне

Вице-президент «Лады» и министр спорта Самарской областисообщил, что команда будет выступать в КХЛ в следующем сезоне.«Лада» будет участвовать в КХЛ в следующем сезоне. Мы играем на те деньги, которые у нас есть. «Лада» – молодой клуб, который всегда основывался на своей мощной детско-спортивной школе, который без безумных денег добивался результатов. Был период, когда всё это дело было развалено, а сейчас школа восстановлена. Рассчитываем, что мы будем выстраивать политику на своих воспитанниках. Да и в этом сезоне мы успешно сыграли с ведущими клубами страны», — цитирует Шляхтина «Р-Спорт».