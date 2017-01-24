«Барыс» в овертайме вырвал победу у «Йокерита», уступая 1:3 в третьем периоде

Счёт в первом периоде открыл Брайан О'Нилл, а Петер Регин увеличил преимущество «шутов». Вскоре Дастин Бойд отыграл одну шайбу, действуя в большинстве, но во втором периоде Мика Ниеми забил третий гол в ворота Хенрика Карлссона. В третьей двадцатиминутке «Барыс» смог сравнять счёт благодаря усилиям Найджела Доуса и Ивана Кучина, а в овертайме победу казахстанской команде принёс Брэндон Боченски.
>>> «Йокерит» поможет «Салавату», «Автомобилист» проиграет в Минске
Видеообзор матча также можно посмотреть здесь