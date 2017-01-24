Кевин Даллмэн набрал 300-е очко за «Барыс» в своём 500-м матче в КХЛ

Победный матч с «Йокеритом» (5:4 ОТ) стал для защитника «Барыса»500-м в Континентальной хоккейной лиге. Кроме того, он набрал своё 300-е очко за казахстанский клуб. Хоккеист сделал две передачи, в том числе на победный гол в овертайме.Первые четыре сезона КХЛ Даллмэн провёл в «Барысе», после чего два года играл за СКА. С сезона-2014/15 вернулся в казахстанскую команду, в составе которой в общей сложности набрал 301 (103+198) очко.