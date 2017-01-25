«Сент-Луис» всухую обыграл «Питтсбург», Хаттон отразил 34 броска

«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.В составе победителей отличились Колтон Парэйко (15-я минута), Райан Ривз (36) и Скотт Апшолл (55).Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 16 минут, Наиль Якупов — 7 минут. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отыграл 18 минут.Голкипер «Блюз» Картер Хаттон отразил все 34 броска по своим воротам, оформив шат-аут.