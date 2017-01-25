Буше: Пажо – это мечта для тренера, только ему об этом не говорите

Главный тренер «Оттавы Сенаторз»прокомментировал победу над «Вашингтон Кэпиталз» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«В двух предыдущих матчах с «Вашингтоном» у нас было много моментов, Холтби был невероятен. И сегодня мы чувствовали, что были достойны победы. Конечно, это потрясающая команда, у которой нет больших недостатков. В последнее время они справлялись со всеми.Пажо – это мечта для тренера, только ему об этом не говорите. В прошлом сезоне он играл более заметную роль в атаке, сейчас я прошу его закрывать лидеров соперника, выходить на две или три смены подряд в меньшинстве. Неважно, о чём его просишь. Он выходит и делает», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.