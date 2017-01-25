Осипов: главное, чтобы у «Авангарда» всё было синхронно и правильно

Защитник «Авангарда»порассуждал на тему игры команды и предстоящего матча с «Ладой».«Сейчас до плей-офф нам надо наладить игру и начать с обороны, с тыла. Играть так, как от нас требуют тренеры, главное, чтобы всё было синхронно и правильно, чтобы мы работали, как машина, без сбоев. Постепенно нужно переходить от линии к линии. Плей-офф не прощает ошибок, для меня это новый этап чемпионата, всегда интересно играть. Каждый матч от ножа, каждая игра не зависит от предыдущих. Выходишь, как на 0:0 в серии, и думаешь только о конкретной встрече. Работа идёт, ребята разговаривают, после игр с другими соперниками всё смотрим, разбираем, делаем выводы. Конечно, большинство – немаловажный фактор. Думаю, почти всем командам в лиге хотелось бы улучшить этот компонент, но это хоккей, и соперники тоже разбирают нашу игру в большинстве и меньшинстве. Работа идёт, главное – не останавливаться.Сейчас такие игры – не знаешь, как матч закончится. Мы все в одной обойме, тянем одну лямку и играем по одной схеме, и тут уже зависит от каждого игрока, насколько хорошо выполняем установку. В каждом матче вне зависимости от соперника – мы номер один, от нас этого требуют тренеры, и мы сами всё прекрасно понимаем. Надо выходить и с первой смены показать сопернику, кто здесь хозяин и кто должен победить. Филатов? Мастеровитый игрок, классный парень. Когда он на поле, это дополнительная опасность, нужно с ним контактно играть и не давать ему много работать с шайбой», — цитирует игрока официальный сайт клуба.