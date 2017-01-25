Купер: Василевский в матче с «Чикаго» был лучшим игроком «Тампы»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг»прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Чикаго Блэкхоукс» (5:2).«Нам нужна была эта победа. Мы уступали 1:2 перед третьим периодом, но чувствовали, что у нас есть шансы. Нужно было просто придерживаться своей игры. Отдам должное и «Чикаго». Они старались отыграться, и в такие моменты нужно, чтобы вратарь был вашим лучшим игроком. Сегодня он им был.Мы играли отчаянно и победили. Нам казалось, что мы выиграем все матчи в этой выездной серии, но, увы, у нас только две победы. Но сегодня было много позитивных моментов», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.