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175 лет назад
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Шумаков не сыграет с «Ак Барсом» из-за повреждения
25 января 2017, среда. 15:49.
Хоккей
Нападающий «Сибири»
Сергей Шумаков
не примет участия в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».
Хоккеист получил повреждение перед матчем в Нижнекамске.
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Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Ак Барс
ХК Сибирь
Сергей Шумаков
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Всё правильно, фанаты имеют полное право спрашивать с игроков за результат
«Спартак» великий клуб, а играет безобразно, можно было и жёстче!
Такие встречи необходимы, но зачем выкладывать видео?
Разговаривать нужно не с игроками, а с руководством «Спартака»
Кто пустил фанатов в раздевалку? Такое в КХЛ недопустимо
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