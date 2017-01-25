Смит: у «Аризоны» в составе слишком много ребят, которые не отдают себя целиком

Вратарь «Аризоны Койотс»высказал мнение по поводу последних результатов команды. «Койоты» выиграли последние два матча, но до этого отметились несколькими сериями поражений.«Такое просто не может происходить в этой лиге. Играть в ней — это привилегия, и надевать свитер „Койотиз“ — тоже. Я даже не знаю, как это вообще объяснить. Не готов говорить за других, но у нас в составе слишком много ребят, которые не отдают себя целиком ради победы», — приводит слова Смита официальный сайт Национальной хоккейной лиги.