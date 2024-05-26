Макдэвид — о первых двух матчах в Далласе: это положительный итог

Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид после сегодняшнего поражения его команды во втором матче серии полуфинала Кубка Стэнли от «Даллас Старз» (1:3) подвёл итог двух первых встреч данного противостояния.

«Очень напряжённые игры. Разницу определяют мелочи, вот и всё. Я думаю, это положительный итог (1-1 после первых двух матчей в Далласе. — Прим. «Чемпионата»). Никогда не люблю проигрывать. Сегодня у нас был хороший шанс, но мы им не воспользовались», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, в сегодняшней игре 27-летний канадец не смог отметиться результативными действиями.

Всего в нынешнем плей-офф на счету Макдэвида 23 (3+20) очка в 14 матчах.

Третий матч серии между «Эдмонтоном» и «Далласом» пройдёт в ночь с 27 на 28 мая на домашнем льду «Ойлерз».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: