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Макдэвид — о первых двух матчах в Далласе: это положительный итог

Макдэвид — о первых двух матчах в Далласе: это положительный итог
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Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид после сегодняшнего поражения его команды во втором матче серии полуфинала Кубка Стэнли от «Даллас Старз» (1:3) подвёл итог двух первых встреч данного противостояния.

«Очень напряжённые игры. Разницу определяют мелочи, вот и всё. Я думаю, это положительный итог (1-1 после первых двух матчей в Далласе. — Прим. «Чемпионата»). Никогда не люблю проигрывать. Сегодня у нас был хороший шанс, но мы им не воспользовались», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, в сегодняшней игре 27-летний канадец не смог отметиться результативными действиями.

Всего в нынешнем плей-офф на счету Макдэвида 23 (3+20) очка в 14 матчах.

Третий матч серии между «Эдмонтоном» и «Далласом» пройдёт в ночь с 27 на 28 мая на домашнем льду «Ойлерз».

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 2-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бенн (Джонстон, Хейсканен) – 03:39 (5x5)     1:1 Браун (Сеси, Фёгеле) – 04:23 (5x5)     2:1 Марчмент (Сутер, Стил) – 43:41 (5x5)     3:1 Линделль (Бенн, Джонстон) – 57:57 (en)    
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