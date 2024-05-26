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Драйзайтль не смог продлить свою 13-матчевую очковую серию со старта нынешнего плей-офф

Драйзайтль не смог продлить свою 13-матчевую очковую серию со старта нынешнего плей-офф
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В Далласе (США) завершился второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» одержал победу над «Эдмонон Ойлерз» со счётом 3:1.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 2-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бенн (Джонстон, Хейсканен) – 03:39 (5x5)     1:1 Браун (Сеси, Фёгеле) – 04:23 (5x5)     2:1 Марчмент (Сутер, Стил) – 43:41 (5x5)     3:1 Линделль (Бенн, Джонстон) – 57:57 (en)    

Немецкий нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль не смог отметиться в этой встрече результативными действиями.

Таким образом, 28-летнему форварду не удалось продлить свою 13-матчевую серию с набранными очками со старта нынешнего плей-офф. Напомним, данная серия Драйзайтля стала пятой по продолжительности в истории НХЛ, наряду с сериями Марка Мессье (1994) и Бобби Орра (1972).

Техасский клуб сравнял счёт в серии, которая теперь переезжает в Эдмонтон. Третий матч пройдёт в ночь с 27 на 28 мая.

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