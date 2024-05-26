Драйзайтль не смог продлить свою 13-матчевую очковую серию со старта нынешнего плей-офф

В Далласе (США) завершился второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» одержал победу над «Эдмонон Ойлерз» со счётом 3:1.

Немецкий нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль не смог отметиться в этой встрече результативными действиями.

Таким образом, 28-летнему форварду не удалось продлить свою 13-матчевую серию с набранными очками со старта нынешнего плей-офф. Напомним, данная серия Драйзайтля стала пятой по продолжительности в истории НХЛ, наряду с сериями Марка Мессье (1994) и Бобби Орра (1972).

Техасский клуб сравнял счёт в серии, которая теперь переезжает в Эдмонтон. Третий матч пройдёт в ночь с 27 на 28 мая.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: