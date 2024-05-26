Макдэвид развил свою самую высокую скорость в матчах Кубка Стэнли

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщает, что капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во втором матче серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли с «Даллас Старз» развил свою самую высокую скорость — 38,3 км/ч. Данная статистика учитывается с сезона-2021/2022.

Напомним, в Далласе (США) завершился второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:1. Таким образом, техасский клуб сравнял счёт в серии, которая теперь переезжает в Эдмонтон. Третий матч пройдёт в ночь с 27 на 28 мая. Отметим, что «Эдмонтон» остался единственным канадским клубом в текущем сезоне НХЛ.

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